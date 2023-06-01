IW4271JBKNC（セール価格：54,780円）

Amazonにて、Sharkのコードレス掃除機がセール対象となっている。セール期間は5月19日まで。なお対象製品は早期のセール終了や売り切れなどが発生する可能性があるため、価格がセール価格となっているかを確認したのち購入してほしい。

今回のセールで最も割引率が高いのは「IW4271JBKNC」で、約45％引きの54,780円となる。360度どの角度からでもごみを吸い取れる「360°クリーニング」機能の他、約30日分のごみを収集できるドックを備える。

「LC350JWH」は約37％引きの40,000円。曲がるパイプ「Flex」を備え、「Smart iQ」技術で掃除モードを自動調整する。約30日分のごみを収集できるドックも備える。

LC350JWH（セール価格：40,000円）

LC156JGY1（セール価格：41,480円）

LC204JWH（セール価格：34,000円）

(C) SharkNinja G.K.