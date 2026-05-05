◆卓球 世界選手権団体戦 第８日（５日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、１７歳の張本美和（木下グループ）、１８歳の面手凛（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアを３―０で下し、１６強入りを決めた。左のエース・早田ひな（日本生命）を温存したが、最年長２７歳の橋本らが躍動し、１ゲームも落とさずに快勝した。

３日のリーグ戦・ドイツ戦に続いて、第１試合を任された橋本が、日本に勢いをもたらした。クロアチアのアラポビッチに対し、回転をかけたカット打ちに加え、随所で強打を交えたラリーで翻弄（ほんろう）。要所でロングサービスもさえてストレート勝ちを収めた。ドイツ戦ではエース格のヴィンターに２―３で競り負けていただけに「とりあえず、１勝できて本当に良かったです」と安堵（あんど）の表情。２番手・張本、３番手・面手の若手も続いてチームの勝利につなげた。

佐藤瞳との女子ダブルスで１９年世界選手権個人戦銅メダルの実力者。２８年ロサンゼルス五輪に向けて、シングルスで力を蓄える中で、世界選手権団体戦の初切符を得た。決勝Ｔ初戦の２点起用は４日夜に伝えられたといい、「出番をいただけてうれしく思いました」と気合が入っていた。世界卓球の団体戦では出場２戦目で自身初勝利をつかんだ。

６日の決勝Ｔ２回戦はブラジルとルクセンブルクの勝者と対戦する。５大会連続銀メダルの日本女子は、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダルを目指す。張本は唯一、ここまで全４試合に出番があり、計６戦で全勝。リーグ戦で全３試合に出た早田をクロアチア戦で温存できたことは、さらにタフになる次戦以降に向けて大きいはずだ。「挑戦する気持ち」をテーマに掲げる橋本が、チームを支え続ける。