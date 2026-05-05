結婚発表に驚いた「40代男性俳優」ランキング！ 2位「小栗旬」、13票差の1位は？
ドラマや映画で長年活躍してきた40代の男性俳優は、安定した人気と存在感を持つ世代。大人の余裕を感じさせる一方で、突然の結婚発表に意外性を感じる人も多いようです。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた40代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、小栗旬さんです。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長役を務め、回を重ねるごとに鬼気迫る変貌ぶりが話題となっています。
プライベートでは、2012年にモデルで俳優の山田優さんと結婚。4人の子どもを授かり、イクメンとしての顔も見せています。
回答者からは「結婚しそうな雰囲気ではなかったので意外でした」（50代女性／大阪府）、「人気絶頂期での結婚発表だったため、タイミングに意外性があったから」（20代女性／長崎県）、「ずっと独身で、遊んでるイメージを持っていた」（30代女性／福島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、高橋一生さんです。2024年5月に17歳年下の俳優・飯豊まりえさんと結婚。2人は大人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』（集英社）の実写版『岸辺露伴』シリーズ（NHK総合）で共演したことから、「ジョジョ婚」としても注目を集めました。
高橋さんは現在放送中のドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）や、2026年5月1日公開の映画『ラプソディ・ラプソディ』で主演を務めるなど、話題作への出演が続いています。
回答コメントでは「落ち着いた方ですので同年代と結婚されるかと思いきや、年の離れた方と結婚されたので驚きました」（50代男性／神奈川県）、「相手にびっくりと年の差にさらにびっくり」（50代女性／埼玉県）、「独身を貫くイメージが勝手にあったので驚きました」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた40代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：小栗旬／42票
2位にランクインしたのは、小栗旬さんです。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で織田信長役を務め、回を重ねるごとに鬼気迫る変貌ぶりが話題となっています。
プライベートでは、2012年にモデルで俳優の山田優さんと結婚。4人の子どもを授かり、イクメンとしての顔も見せています。
回答者からは「結婚しそうな雰囲気ではなかったので意外でした」（50代女性／大阪府）、「人気絶頂期での結婚発表だったため、タイミングに意外性があったから」（20代女性／長崎県）、「ずっと独身で、遊んでるイメージを持っていた」（30代女性／福島県）といったコメントが寄せられています。
1位：高橋一生／55票
1位にランクインしたのは、高橋一生さんです。2024年5月に17歳年下の俳優・飯豊まりえさんと結婚。2人は大人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』（集英社）の実写版『岸辺露伴』シリーズ（NHK総合）で共演したことから、「ジョジョ婚」としても注目を集めました。
高橋さんは現在放送中のドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）や、2026年5月1日公開の映画『ラプソディ・ラプソディ』で主演を務めるなど、話題作への出演が続いています。
回答コメントでは「落ち着いた方ですので同年代と結婚されるかと思いきや、年の離れた方と結婚されたので驚きました」（50代男性／神奈川県）、「相手にびっくりと年の差にさらにびっくり」（50代女性／埼玉県）、「独身を貫くイメージが勝手にあったので驚きました」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)