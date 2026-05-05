俳優の田中圭（41）が5日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の決勝ステージに臨み、7位に入った。優勝こそ逃したものの、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得した。

田中は参加費2万5000オーストラリアドル（約280万円）のメーンイベント「スーパーハイローラー」に出場。この日行われた上位9人によるファイナルテーブル（決勝ステージ）には、2日目終了時点で最もチップを持っている選手であるチップリーダーとして臨んでいた。黒いTシャツに青のパーカー姿で、終始冷静なプレーに徹していた。一時は首位に立ちながらも、オールイン勝負で敗れたことが響き、7位で終戦する形となった。

1998年に第1回大会が開催された「オージーミリオン」は南半球で最も賞金が高いとされる世界有数の大会。2020年を最後にコロナ禍などのため中断されていたが、今年6年ぶりに開催された。

大会公式YouTubeチャンネルでは熱戦の模様が中継されており、多くの日本人視聴者が見守った。実況が日本からの反響の大きさに驚き「注目してくれてありがとう」と言及する場面もあった。

田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会「ワールドシリーズオブポーカー」に出場。その中で参加費1000ドル（約14万円）のイベント「スーパーターボ」で3位に入り、賞金11万5295ドル（約1714万円）を獲得していた。