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千葉県が不動産投資家の間で静かに注目を集めている。



東京都や神奈川県は物件価格が高騰しており、購入後に毎月の収益を確保することは極めて難しい状況だ。不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は、こうした現状を踏まえ、首都圏の中でも比較的価格が抑えられた千葉県に着目する。利益が毎月積み上がることで再投資が可能になり、長期的な経営継続性が担保されるという考え方が、木村氏の投資哲学の根幹にある。木村氏は千葉県出身であり、不動産投資の経験も豊富なため、各エリアの実情を熟知している。



千葉県内の主要路線沿いには、入居需要が安定し長期的な経営が見込めるエリアが点在する。しかし主要駅の駅前はすでに価格が高い水準にあり、高い利回りを期待することは難しい。木村氏はエリア選定に際し「安定経営を重視する戦略」と「収益を最大化する戦略」の2軸を設定しており、投資目的に応じた明確な判断が不可欠だと語る。



高利回りを狙うならば、主要駅から少し外れた穴場エリアに視点を移す必要がある。木村氏が有望視するのは、主要ターミナルへのアクセスが確保されながらも価格が相対的に抑えられている、いくつかの沿線外縁部に位置する駅周辺だ。金融機関の融資が下りるラインのギリギリに位置するケースも多いが、新駅設置の動きやインフラ整備など将来性を秘めたエリアが実際に存在するという。知名度が低いゆえに競合する投資家が少ない点も、こうしたエリアの魅力の一つだ。



再開発が進む小規模ターミナル周辺や、ファミリー層の需要が厚い郊外の駅エリアも有力な候補として挙がる。長期入居が見込める実需層を取り込みやすく、木村氏自身が過去に購入・売却した経験を持つエリアも複数含まれており、エリア選定の妥当性を裏付けている。



一方、県南部の海沿いや一部の内陸エリアについては、人口減少が著しく投資対象としては厳しいとの見解が示された。自然災害リスクも重なり、慎重な判断が求められる地域も多い。



動画のアフタートークでは直近の事例も紹介された。250万円で購入した戸建て物件が表面利回り24%を記録したという報告があり、千葉県内でもこうした高利回り案件が現実に成立していることが具体的に示されている。



賃貸需要を引き付けられる駅かどうかを見極め、融資条件や再開発の動向を総合的に勘案することが、収益を生み続ける物件選定の鍵となる。