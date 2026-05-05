【40代男女が選ぶ】春に行きたい「鹿児島県の旅行先」ランキング！ 2位「奄美大島」、1位は？【2026年調査】
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「夏場は暑そうなので、過ごしやすい季節の時に行ってみたいです」（40代女性／千葉県）、「日常の流れや役割から離れ、自然の中でゆっくり過ごしたい」（40代女性／長野県）、「自然の力を感じたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは、「壮大な自然と森をゆっくり見ながら山登りや散策を楽しみたいから」（40代女性／栃木県）、「特に屋久島は自然に溢れていて壮大な景観に癒されそう」（40代女性／東京都）、「新緑が美しいイメージで気候も良さそうなので是非行きたいです」（40代女性／香川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「鹿児島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奄美大島／57票2位は、2021年に世界自然遺産に登録された「奄美大島」です。春の奄美は一足早く初夏の気配が漂い、マングローブ原生林でのカヌー体験や、透明度の高い「アマミブルー」の海を満喫するのに絶好の時期。独自の文化や島料理、豊かな自然が日常を忘れさせてくれる癒やしのひとときを提供してくれます。
回答者からは、「夏場は暑そうなので、過ごしやすい季節の時に行ってみたいです」（40代女性／千葉県）、「日常の流れや役割から離れ、自然の中でゆっくり過ごしたい」（40代女性／長野県）、「自然の力を感じたいから」（40代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：屋久島／109票1位は、樹齢数千年の屋久杉が自生する神秘の島「屋久島」でした。春は苔の緑が一段と輝きを増し、山を彩るサクラツツジなども楽しめるベストシーズン。縄文杉を目指す本格的なトレッキングから、白谷雲水峡での森林浴まで、生命力あふれる大自然のパワーを体感できる点が選ばれた大きな理由といえそうです。
回答者からは、「壮大な自然と森をゆっくり見ながら山登りや散策を楽しみたいから」（40代女性／栃木県）、「特に屋久島は自然に溢れていて壮大な景観に癒されそう」（40代女性／東京都）、「新緑が美しいイメージで気候も良さそうなので是非行きたいです」（40代女性／香川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)