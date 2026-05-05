テレビにCM、舞台にとますます活躍の場を広げる稲垣吾郎。初夏には草なぎ剛や香取慎吾とトリプル主演を務める待望の新作映画『バナ穴 BANA＿ANA』の公開が決定。多忙を極める彼に、ここだけのウラ話をお届け!

心惹かれる場所は

─主演舞台『プレゼント・ラフター』が大盛況でしたね。

「とても楽しかったです。笑いはもちろん、辛辣なユーモアがあったり、眩暈がするようなカオスな出来事が起きたり。お客さんもそこを楽しんでいただけたようで、よかったなと」

─地方公演でも散歩はされました？

「地方でも早く起きるし、舞台って早朝からは始まらないので。福岡は海が近かったので浜辺に行ったり、仙台では東北大学のキャンパスが気持ちよかった。と言っても、ホテルの周りを1時間くらい歩く程度ですけど」

─ふと歩きたくなる道は？

「光とか自然かな。川や海、緑とか、自然を感じられる場所に惹かれますね」

─自然と言えば、自宅では鉢植えだけでなく切り花も飾られているとか。

「そうですね。ただ、切り花はもちろんキレイだけど、アートのような感覚。植物のエネルギーを感じるのは、やっぱり鉢植えだな。うちは今、クレマチスが旬。あと、これからバラがたくさん咲いてくる時季ですね」

─4月から始まった、ナレーションを務める『夕陽の余韻』も好評ですね。

「いろいろな街の夕陽が見られて、とても癒される番組だと思います。知っている街でも別の視点で見ることによって、新鮮に感じるんですよね。落ち着いた雰囲気の映像と詩のようなナレーションなので、寝る前に心を落ち着かせられるような番組じゃないかな」

─思い出深い夕陽は？

「東京で夕陽を見ると、すごく得した気分になれるよね。じっくり見ようってなかなかならないから。この間、オレンジ色の夕陽を見てキレイでした。ヨーロッパもいいな。ブルーに黄色がかった絵画のような空の色で、またちょっと違って見える。南の島のダイナミックな夕陽も良かったです」

─最近、五感が喜んだ出来事は？

「今日はちょうどいい春の気候で気持ちいいですね。薄曇りの15度前後で、昨日の雨のひんやり感も少し残っていて。こんな日ってもう一年に何日かしかないもんね。また暑くて長い夏がやって来る（笑）」

五月病を吹き飛ばせ！ 僕のメンタルアップ術

「やっぱり運動が大切だと思うよ。身体を動かすと気持ちも変わる。季節的にも暑すぎず寒すぎず、ちょうどいいでしょ。外で走ったり、別に歩くだけでもいいし。メンタルを調整するのは絶対にスポーツだと思う。人間って全部つながってるから、身体が固まっちゃうのはよくない。いいと思いますよ、適度な運動」

『夕陽の余韻』 テレビ東京 水曜夜10時58分〜

取材・文／今井ひとみ