最初は気づきにくい…。不倫を目論む男性が見せる“違和感のある優しさ”
とても優しい男性だし、気遣いもある。それなのに、どこか引っかかる。男性に対してそんな感覚を覚えたことはありませんか？不倫を目論む男性の“優しさ”には、どこか小さな違和感が混ざっているもの。その違和感は最初は気づきにくいものですが、あとから振り返ると共通した特徴として見えてくることもあります。
踏み込みすぎない距離感を保つ
近づいてくるのに、一定のラインは越えない。プライベートな話や生活の詳細には触れず、どこか余白を残した関わり方をします。その距離感が心地よく感じる一方で、男性の全体像はますます掴みづらくなっていくでしょう。
あなたに合わせる“柔軟さ”がある
予定や連絡のペースなど、基本的にあなたに合わせてくる。一見すると気遣いと思えますが、主導権を持たないことで深い責任を避けようとしているのかもしれません。優しさのように見える対応が、関係の曖昧さを保つためのものということもあります。
“いい人”でいようとする
否定せず、強く主張もしない。その場の空気を壊さない対応で安心感を与えてくれるのも共通点の１つ。ただ、その分だけ本音や立場が見えにくくなり、関係の前提が曖昧なまま進みやすくなります。
男性の違和感のある優しさは、その場では“心地よさ”として感じやすいものですが、あとから振り返ったときに「見えていなかったもの」に気づくことも。その小さな引っかかりを見逃さないことが、男性の本心を見極めるヒントになります。 ※画像は生成AIで作成しています
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