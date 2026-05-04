４月３０日、貴州省黄平県の大高山で撮影したツツジと雲海。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

【新華社貴陽5月4日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黄平県の大高山で野生のツツジが満開となった。鮮やかな赤色の風景の中、多くの観光客が花見や撮影を楽しんでいる。

４月３０日、貴州省黄平県の大高山で撮影したツツジと雲海。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

４月３０日、貴州省黄平県の大高山で撮影したツツジと雲海。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

１日、ツツジが満開となった貴州省黄平県の大高山。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

４月３０日、貴州省黄平県の大高山で撮影したツツジと雲海。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

４月３０日、貴州省黄平県の大高山で撮影したツツジと雲海。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）

１日、ツツジが満開となった貴州省黄平県の大高山。（ドローンから、黄平＝新華社記者／楊文斌）