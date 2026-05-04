4日は「みどりの日」です。山口市の徳地では自然とふれあうことができるイベントが開かれました。



山口徳地青少年自然の家で開かれた「森フェス」。

自然に触れあうきっかけにしてほしいと2016年から開かれていて、体を動かして遊ぶコーナーや木の実などをつかって工作するコーナーなど約60のブースがならびました。





ツリークライミングはハーネスをつけてロープを使い、木を登っていきます。（体験した子どもは）「テントの上にいっぱい葉っぱがのってるのが見える」高いところでは、8mほどの高さになるところも！しかし、子どもたちは余裕の表情を見せながらどんどん登っていきました。（体験した子どもは）「怖かったけど最後まで諦めなかった」「上で見る太陽の方がよかった」ゴールデンウイークの真っただ中…天気にも恵まれ自然の中でリラックスする多くの親子連れなどでにぎわいました。（参加者は）「ゴールデンウイークなので子どもを外で遊ばせようと思って」「いろいろなもの作りとかツリークライミングとかふだんできない体験ができて楽しかったです」『森フェス』は来年（2027年）も5月4日のみどりの日に開かれます。