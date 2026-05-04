マツコ・デラックス「かりそめ天国」5月8日放送から復帰 2月に緊急手術で入院・療養していた
【モデルプレス＝2026/05/04】テレビ朝日の久保田直子アナウンサーが5月4日、自身のInstagramを更新。療養していたマツコ・デラックスが、5月8日放送より同局系バラエティー番組「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（毎週金曜よる8時〜）に復帰することを報告した。
【写真】マツコ「芸能界で1番私にキャラが似ている」急遽代役務めた人物
久保田アナが進行を務め、マツコと有吉弘行がレギュラー出演する同番組。久保田アナは「今週8（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜 」と報告。「本当に本当に良かったです！！皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！皆さま良きGWを〜」とつづった。
この投稿にファンからは「マツコさんおかえりなさい」「待ってました」「復帰おめでとうございます」「楽しみです」との反響が寄せられている。
マツコは、2月9日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）で手術のため入院していることを報告。この日はスタジオに姿を現さず、電話で登場すると「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって、病院に行ったら急いで手術したほうが良いと言われて。あたしもう、手術し終わって入院しているのよ」と既に術後で現在入院していることを明かした。その後約2ヶ月の療養を経て、4月13日の同番組生放送で復帰していた。
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◆マツコ・デラックス「かりそめ天国」復帰
久保田アナが進行を務め、マツコと有吉弘行がレギュラー出演する同番組。久保田アナは「今週8（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜 」と報告。「本当に本当に良かったです！！皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！皆さま良きGWを〜」とつづった。
◆マツコ・デラックス、2月に緊急手術で入院
マツコは、2月9日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）で手術のため入院していることを報告。この日はスタジオに姿を現さず、電話で登場すると「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって、病院に行ったら急いで手術したほうが良いと言われて。あたしもう、手術し終わって入院しているのよ」と既に術後で現在入院していることを明かした。その後約2ヶ月の療養を経て、4月13日の同番組生放送で復帰していた。
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