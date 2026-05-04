乃木坂46の14th YEAR BIRTHDAY LIVEをABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、乃木坂46のデビュー14周年を記念したライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を５月19日（火）〜21日（木）までの３日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを５月３日（日）より販売開始した。
『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、東京ドームにて開催される３DAYS公演で、同会場での開催としてはグループ史上最長となるバースデーライブ。約５万人規模の会場で繰り広げられる圧倒的なスケールの中、乃木坂46の14年間の軌跡を体感できる特別なステージとなる。
バースデーライブ最大の魅力は、これまでの楽曲を幅広く網羅したセットリスト構成。デビュー初期の楽曲から代表曲、期別曲やユニット曲までが披露されることで、“乃木坂46の歴史そのもの”をライブとして体験できる内容となっている。さらに今回は３日間すべてでセットリストが異なり、日ごとに違った楽曲と演出が展開される特別な構成に。
そして最終日となる５月21日（木）公演では、3代目キャプテン・梅澤美波の卒業コンサートを実施。３期生として加入し、グループを支え続けてきた存在のラストステージは、14周年ライブの締めくくりにふさわしい特別な一夜となる。
本公演は、「ABEMA PPV」にて５月３日（日）からチケットの販売を開始、4,600円（税込）でチケットを購入し視聴することが可能。また、チケット購入者は、５月19日（火）・20日（水）・21日（木）に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)乃木坂46LLC
『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、東京ドームにて開催される３DAYS公演で、同会場での開催としてはグループ史上最長となるバースデーライブ。約５万人規模の会場で繰り広げられる圧倒的なスケールの中、乃木坂46の14年間の軌跡を体感できる特別なステージとなる。
そして最終日となる５月21日（木）公演では、3代目キャプテン・梅澤美波の卒業コンサートを実施。３期生として加入し、グループを支え続けてきた存在のラストステージは、14周年ライブの締めくくりにふさわしい特別な一夜となる。
本公演は、「ABEMA PPV」にて５月３日（日）からチケットの販売を開始、4,600円（税込）でチケットを購入し視聴することが可能。また、チケット購入者は、５月19日（火）・20日（水）・21日（木）に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)乃木坂46LLC