『おかあさんといっしょ』“杏月お姉さん”卒業後の貴重ショットに反響「可愛すぎる」「似合ってます」「あまりにも素敵すぎて」
『おかあさんといっしょ』（Eテレ）初代たいそうのおねえさんでタレントの秋元杏月が4月30日、Instagramを更新。番組卒業後の貴重な姿を公開すると、ファンから大きな反響が寄せられた。
【写真】青×白コーデが素敵 杏月お姉さん、笑顔でディズニーを満喫
秋元が「少し前にディズニーシーへ」と投稿したのは、東京ディズニーシーで撮影されたオフショット。複数公開された写真には、デニムジャケットに白のロングスカートを合わせた装いで、リボンのカチューシャを着けてカメラにほほえむ姿や、25周年記念の装飾が施されたパーク内の様子が収められている。
投稿の中で秋元は「歩くたびにわくわくときめきました」と振り返り、「大好きなギョウザドッグと25周年verのうきわまんもしっかり食べられて大満足」とコメントしている。
ファンからは「可愛すぎる」「あづきお姉さんの私服姿にキュンです」「こちらまで笑顔になっちゃいます」「ディズニーとお洋服が似合いすぎています」「カチューシャお似合いで可愛い」「プライベートなお写真ありがとう」「あまりにも素敵すぎて仕事後半戦も頑張れそうです！」といった声が集まっている。
幼少期から新体操の選手として活動し、2019年4月には番組史上初となる『おかあさんといっしょ』の初代たいそうのおねえさんに就任した秋元。2026年2月に番組からの卒業が発表されると、視聴者の間では“あづきロス”が広がり、出演最終日にはスタジオからの単独卒業挨拶も放送され、3月28日に番組を卒業した。さらに卒業直後にInstagramを開設。すでにフォロワーは14.7万人に達している。
引用：「秋元杏月」Instagram（＠azuki_akimoto）
【写真】青×白コーデが素敵 杏月お姉さん、笑顔でディズニーを満喫
秋元が「少し前にディズニーシーへ」と投稿したのは、東京ディズニーシーで撮影されたオフショット。複数公開された写真には、デニムジャケットに白のロングスカートを合わせた装いで、リボンのカチューシャを着けてカメラにほほえむ姿や、25周年記念の装飾が施されたパーク内の様子が収められている。
ファンからは「可愛すぎる」「あづきお姉さんの私服姿にキュンです」「こちらまで笑顔になっちゃいます」「ディズニーとお洋服が似合いすぎています」「カチューシャお似合いで可愛い」「プライベートなお写真ありがとう」「あまりにも素敵すぎて仕事後半戦も頑張れそうです！」といった声が集まっている。
幼少期から新体操の選手として活動し、2019年4月には番組史上初となる『おかあさんといっしょ』の初代たいそうのおねえさんに就任した秋元。2026年2月に番組からの卒業が発表されると、視聴者の間では“あづきロス”が広がり、出演最終日にはスタジオからの単独卒業挨拶も放送され、3月28日に番組を卒業した。さらに卒業直後にInstagramを開設。すでにフォロワーは14.7万人に達している。
引用：「秋元杏月」Instagram（＠azuki_akimoto）