今はトイレトレーニングを焦らない家庭も多いですよね。しかし、義母は何かと口を出してくることも……。今回は、そんな義母も、味方になってくれない夫も撃退した人のエピソードをご紹介します。

早くオムツを外しなさい

「娘がまだ1歳になったばかりなのに、義母が『早くオムツを外しなさい』としつこくて。昔と違って、今はトイレトレーニングを急がなくてもいいのだと説明してもまったく聞かず。それを聞いていた夫は『お前が面倒くさいだけだろ』などと言って義母の味方をしてきたので、さすがにキレました。

『うちの息子は1歳2か月でオムツが外れたのよ』と自慢する義母に『そうなんですね。でも、夫くんが使った後のトイレ、すごく汚れてるんですよ』『自分で汚したところは自分で掃除するようにって、教えてこなかったんですか？』『もう一回トイレトレーニングし直したほうがいいと思いますよ』と言ったら、夫も義母も固まっていました。

夫は『男のほうが構造的に汚しやすいから』などと言い訳してきたけど、『汚しやすいどうこうの話じゃなくて、掃除の話ね。男でも女でも自分が汚したら掃除するのが人としてのマナーだからね？』と言って黙らせました。それ以来、義母が私にトイレトレーニングの話をすることはなくなりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 奥さんの育児に口出ししてマウントを取ってくる前に、自分の息子のトイレトレーニングをしたほうがよさそうですね……。いい大人がこんな指摘をされるなんて、恥ずかしすぎますよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。