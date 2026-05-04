開催：2026.5.4

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 7 - 1 [レンジャーズ]

MLBの試合が4日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。

タイガースの先発投手はタイラー・ホルトン、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

5回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-0 TEX

6回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-0 TEX

7回表、9番 カイル・ヒガシオカ 6球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 DET 3-1 TEX

7回裏、8番 李灝宇 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 4-1 TEX、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-1 TEX、2番 マシュー・ビアリング 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 7-1 TEX

試合は7対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのブラント・ハーターで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで1勝3敗0S。

ここまでタイガースは18勝17敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方レンジャーズは16勝18敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 11:02:21 更新