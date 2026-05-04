今夜『モンスターズ・インク』TBS系で放送 「ピクサーの世界展」連動のSNSキャンペーンも
ディズニー＆ピクサーの人気作『モンスターズ・インク』が、本日（5月4日）午後9時からTBS系で放送される。放送にあわせ、SNSキャンペーンを実施する。
【画像】「ピクサーの世界展」キービジュアル
本作は、モンスターたちが暮らす都市・モンスターシティを舞台に、子どもたちの悲鳴をエネルギーとして集める会社「モンスターズ株式会社」で働く“怖がらせ屋”コンビ、サリーとマイクの活躍を描いた物語。
角が生えた大きな体に、紫のブチ模様が入った青くフサフサした毛が特徴のサリーと、緑色のボール型の体に一つ目が特徴のマイクは、モンスターの世界に迷い込んだ人間の女の子・ブーとの出会いをきっかけに、大騒動に巻き込まれていく。
2001年に公開された本作は、日本でも興行収入95億円を記録する大ヒットとなり、2002年のアカデミー賞長編アニメーション部門を受賞。監督はピクサーの中心的クリエイターであり、『カールじいさんの空飛ぶ家』や『インサイド・ヘッド』などを手がけたピート・ドクターで、本作は長編監督デビュー作となる。
今回の放送を記念し、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催中の「ピクサーの世界展」と連動したハッシュタグキャンペーンも実施。Xで「#ピクサーの世界展」「#モンスターズ社に行こう」の2つのハッシュタグを付けて対象投稿を引用リポストすると、抽選で10人に展覧会限定グッズを含む『モンスターズ・インク』グッズ詰め合わせが当たる。応募期間は5月4日午前10時から5月5日午後11時59分まで。
「ピクサーの世界展」では、サリーやマイクをはじめ、『トイ・ストーリー』『ファインディング・ニモ』『リメンバー・ミー』などピクサー作品の世界を再現した展示が楽しめる。会場では等身大キャラクターが登場するほか、6月からスタンプラリーの実施も予定されている。
【画像】「ピクサーの世界展」キービジュアル
本作は、モンスターたちが暮らす都市・モンスターシティを舞台に、子どもたちの悲鳴をエネルギーとして集める会社「モンスターズ株式会社」で働く“怖がらせ屋”コンビ、サリーとマイクの活躍を描いた物語。
角が生えた大きな体に、紫のブチ模様が入った青くフサフサした毛が特徴のサリーと、緑色のボール型の体に一つ目が特徴のマイクは、モンスターの世界に迷い込んだ人間の女の子・ブーとの出会いをきっかけに、大騒動に巻き込まれていく。
今回の放送を記念し、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催中の「ピクサーの世界展」と連動したハッシュタグキャンペーンも実施。Xで「#ピクサーの世界展」「#モンスターズ社に行こう」の2つのハッシュタグを付けて対象投稿を引用リポストすると、抽選で10人に展覧会限定グッズを含む『モンスターズ・インク』グッズ詰め合わせが当たる。応募期間は5月4日午前10時から5月5日午後11時59分まで。
「ピクサーの世界展」では、サリーやマイクをはじめ、『トイ・ストーリー』『ファインディング・ニモ』『リメンバー・ミー』などピクサー作品の世界を再現した展示が楽しめる。会場では等身大キャラクターが登場するほか、6月からスタンプラリーの実施も予定されている。