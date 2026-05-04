『サバ缶』夢へのバトンは次の世代に【第4話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第4話が4日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第4話あらすじ
朝野峻一（北村匠海）が若狭水産高校に赴任し、宇宙食開発に共に奔走した生徒が卒業して2年、小浜（おばま）は米国のオバマ大統領就任で大盛り上がり。今は東京で大学生活を送る菅原奈未（出口夏希）、小浜で漁師として働く寺尾創亮（黒崎煌代）らと共に、ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が宇宙食を作るため考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ」の認証は得たものの、それ以上の進展がないままだった。
若水に通う宮井恵（早瀬憩）は、成績優秀で学校でも一目置かれる存在。しかし、希望校ではなかった若水で目的を失う恵は実習テーマが決まらない。「先生に決めてもらうのはダメですか？」と言う恵に、宇宙食開発を薦めることを考えるも、自分が誘導してしまうことに違和感を覚えた朝野は自己決定を促す。実習テーマの提出期限が迫る中、恵は奈未たちが宇宙食開発の記録をしていた“黒ノート”を発見。そこに込められた強い思いに心を動かされ、実習テーマを『サバ缶の宇宙食開発』に決める。同級生の早川樹生（中川翼）、桑田実桜（足川結珠）もある理由から加わり、新たなメンバーで宇宙食開発を続ける。
それを受けて朝野はＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）職員の皆川有紀（ソニン）に連絡し、宇宙食開発再開報告と共に相談する。皆川はＪＡＸＡで「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）にも声をかけて協力を求めるも、大きな問題が待ち構えていた。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
朝野峻一（北村匠海）が若狭水産高校に赴任し、宇宙食開発に共に奔走した生徒が卒業して2年、小浜（おばま）は米国のオバマ大統領就任で大盛り上がり。今は東京で大学生活を送る菅原奈未（出口夏希）、小浜で漁師として働く寺尾創亮（黒崎煌代）らと共に、ＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）が宇宙食を作るため考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ」の認証は得たものの、それ以上の進展がないままだった。
若水に通う宮井恵（早瀬憩）は、成績優秀で学校でも一目置かれる存在。しかし、希望校ではなかった若水で目的を失う恵は実習テーマが決まらない。「先生に決めてもらうのはダメですか？」と言う恵に、宇宙食開発を薦めることを考えるも、自分が誘導してしまうことに違和感を覚えた朝野は自己決定を促す。実習テーマの提出期限が迫る中、恵は奈未たちが宇宙食開発の記録をしていた“黒ノート”を発見。そこに込められた強い思いに心を動かされ、実習テーマを『サバ缶の宇宙食開発』に決める。同級生の早川樹生（中川翼）、桑田実桜（足川結珠）もある理由から加わり、新たなメンバーで宇宙食開発を続ける。
それを受けて朝野はＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）職員の皆川有紀（ソニン）に連絡し、宇宙食開発再開報告と共に相談する。皆川はＪＡＸＡで「宇宙日本食認証基準案」を開発中の木島真（神木隆之介）にも声をかけて協力を求めるも、大きな問題が待ち構えていた。