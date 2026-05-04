M!LK・佐野勇斗のクセ強な親戚が“顔出し”でゴチに登場 秘蔵エピソードもバラされ本人動揺「ゴチ史上一番しんどい」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が、4月30日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）に出演。同番組の人気コーナー「ゴチになります！27」で、佐野の親戚だという親子が“顔出し”で登場した。
【写真・動画】“クセ強”な佐野勇斗の親戚2人が顔出しで登場
佐野は、愛知県の岡崎市出身。この日は、ゴチメンバー全員が東京を離れ、史上初の名古屋出張でゴチを開催。会場には、佐野の母親のいとこだという森比呂志さんと、その娘で佐野から見て“はとこ”にあたるという有菜（ゆうは）さんの2人が手土産を持って会場に登場した。
「お二人にとって、佐野さんはどういう風な感じの方ですか？」と質問が飛ぶと、まず有菜さんが回答。昔にケガ防止のために佐野のストレッチを手伝っていた際、佐野の母から「勇斗の足くさいよ？」と言われ、嗅いでみたところ「フルーティー」だったと話した。
この“暴露”に佐野本人が動揺。「ちょっと本当すみません…」と制止に入るも、有菜さんはまだエピソードがあるとアピール。続いて比呂志さんが話し始め、いとこの結婚式で佐野と久しぶりに会い、隣に立ったら「どえらいええにおい」だったと明かすなどし、止まらない2人のトークに増田貴久が「早く（手土産の）ぴよりん食べさせて！」としびれを切らす場面もあった。
さらに、現役バレリーナだという有菜さんは、佐野に「昔のようにバレエのターンを教えたい」といい、「今よりもM!LKが有名じゃなかった時代に、たくさん回らせる練習をした」とのこと。そして会場で“ガチ指導”を始めようとする有菜さんに佐野は「ちょっとどうしよう」「ムリムリムリ！」とパニックの様子。しかしさらに有菜さんの指導は続き、「もうヤダ！」と絶叫してようやく終了の流れとなり、「ゴチ史上一番しんどい」と嘆いた。
佐野は、YouTuberグループの東海オンエア・てつや（32）とも親戚関係にある（10親等）ことが明かされている。
【写真・動画】“クセ強”な佐野勇斗の親戚2人が顔出しで登場
佐野は、愛知県の岡崎市出身。この日は、ゴチメンバー全員が東京を離れ、史上初の名古屋出張でゴチを開催。会場には、佐野の母親のいとこだという森比呂志さんと、その娘で佐野から見て“はとこ”にあたるという有菜（ゆうは）さんの2人が手土産を持って会場に登場した。
この“暴露”に佐野本人が動揺。「ちょっと本当すみません…」と制止に入るも、有菜さんはまだエピソードがあるとアピール。続いて比呂志さんが話し始め、いとこの結婚式で佐野と久しぶりに会い、隣に立ったら「どえらいええにおい」だったと明かすなどし、止まらない2人のトークに増田貴久が「早く（手土産の）ぴよりん食べさせて！」としびれを切らす場面もあった。
さらに、現役バレリーナだという有菜さんは、佐野に「昔のようにバレエのターンを教えたい」といい、「今よりもM!LKが有名じゃなかった時代に、たくさん回らせる練習をした」とのこと。そして会場で“ガチ指導”を始めようとする有菜さんに佐野は「ちょっとどうしよう」「ムリムリムリ！」とパニックの様子。しかしさらに有菜さんの指導は続き、「もうヤダ！」と絶叫してようやく終了の流れとなり、「ゴチ史上一番しんどい」と嘆いた。
佐野は、YouTuberグループの東海オンエア・てつや（32）とも親戚関係にある（10親等）ことが明かされている。