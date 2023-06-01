シッタートvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第32節】(Fortuna Sittard Stadion)
シッタート 1-2(前半0-0)フェイエノールト
<得点者>
[シ]カイ・シーアハウス(51分)
[フ]渡辺剛(84分)、ヒバイロ・レアト(90分)
<退場>
[シ]P. Gladon(80分)
<警告>
[シ]P. Brittijn(45分+1)、J. Dahlhaus(72分)、D. Buijs(79分)
[フ]アニス・ハジ・ムーサ(49分)、ルシアーノ・バレンテ(66分)、上田綺世(90分+5)
観衆:12,045人
└渡辺剛が今季2ゴール目となる同点弾、フェイエノールトは先制許すも終盤2発で逆転2連勝
シッタート 1-2(前半0-0)フェイエノールト
<得点者>
[シ]カイ・シーアハウス(51分)
[フ]渡辺剛(84分)、ヒバイロ・レアト(90分)
<退場>
[シ]P. Gladon(80分)
<警告>
[シ]P. Brittijn(45分+1)、J. Dahlhaus(72分)、D. Buijs(79分)
[フ]アニス・ハジ・ムーサ(49分)、ルシアーノ・バレンテ(66分)、上田綺世(90分+5)
観衆:12,045人
└渡辺剛が今季2ゴール目となる同点弾、フェイエノールトは先制許すも終盤2発で逆転2連勝