セリエA 25/26の第35節 サッスオーロとＡＣミランの試合が、5月3日22:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。サッスオーロのアルマン・ロリエンテ（FW）のアシストからドメニコ・ベラルディ（FW）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

24分にＡＣミランのフィカヨ・トモリ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

40分、サッスオーロが選手交代を行う。ジェイ・イツェス（DF）に代わりウォヨ・クリバリ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とサッスオーロがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ＡＣミランが選手交代を行う。クリストフェル・エンクンク（FW）からザカリー・アテカメ（DF）に交代した。

46分、サッスオーロが選手交代を行う。ネマニャ・マティッチ（MF）からルカ・リパーニ（MF）に交代した。

後半開始早々の47分サッスオーロが追加点。クリスティアン・トルストベット（MF）のアシストからアルマン・ロリエンテ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、サッスオーロが2-0で勝利した。

なお、サッスオーロは38分にネマニャ・マティッチ（MF）、57分にウリセス・ガルシア（DF）、89分にクリスティアン・ボルパト（MF）、90+4分にアリュー・ファデラ（FW）、90分にに、またＡＣミランは71分にサムエレ・リッチ（MF）、77分にルーベン・ロフタスチーク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 00:00:29 更新