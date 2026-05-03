元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつてスポーツクラブで遭遇したという大物俳優について語った。

武田鉄矢主演の映画「刑事物語」シリーズの話題となり、松岡は第2作はテレビ放送を録画して何度も見たと振り返った。最後のシーンは今でも覚えているとし「そう考えると武田鉄矢さんってすげえな」としみじみと話した。

「『（幸福の）黄色いハンカチ』もそうだし、もちろん金八さん（『3年B組金八先生』）もそうだけど、“僕は死にましぇん”（『101回目のプロポーズ』）とかもそうだし、武田鉄矢さんってすげえな」と繰り返し、「いろんな、いろんなところで、ポイント、ポイントで思い出に入ってくるなあ」と続けた。

武田には昔スポーツジムで会ったことがあるという。10数年前の話だとし、泳いでいた際に「松岡くん！松岡くん！」と声を掛けられ、「誰だろう」と見ると武田だったと回顧。

「ああどうも、お疲れさまです」とあいさつすると、武田からは「山口くん元気？」とも言われたと楽しそうに笑ってみせた。その際松岡が「ああ元気にしています」と答えたところ、武田は「山口くんによろしく言っておいて。この間お世話になったんだよ、じゃあ！」とそのまま泳いでいったという。

「自分の言いたいことだけ言って、そのまま泳いでいった」とし、「なんてマイペースな人だと思ったのを覚えてる」と懐かしんだ。