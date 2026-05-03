◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝 横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）

今春のセンバツに出場した横浜が逆転で横浜創学館を下し、昨春に続く春季大会連覇を達成した。２４年秋から続く５季連続優勝となり、神奈川県内での連勝を３２に伸ばした。

“投”の勝利の立役者は、２番手・林田滉生投手（３年）だった。先発の中嶋海人（２年）が初回に２点を失い、なお１死一、三塁、カウント２―２の場面で林田がマウンドへ。このピンチを内野ゴロの間の１点のみに封じると、２回以降は得点を与えずに８回２死まで三塁を踏ませない好投で無失点。打線は４回までに３点差を同点に追いつくと、５回に一挙５得点で勝ち越しに成功した。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）が２日の準決勝で１８６球を投げた状況の中でチームを救い、勝利を呼び込む好投だった。

林田は４回戦の鎌倉学園戦で、先発を任されながら２回持たずに降板。マウンドを織田に譲り、「本当にふがいない」と反省だけが残った。そこから気持ちを切り替えて迎えた決勝戦。「ここまでは織田にばかり負担をかけていた。何とか（初回のピンチを）切って、次の攻撃から野手陣に任せようという気持ちで、相手を見て投げることを意識した。勝てたのでいい投球ができたかな」と悔しさを晴らした。

１６日から千葉で行われる関東大会に臨む。春の神奈川連覇の立役者は、「織田だけじゃなくてほかにもいるんだぞ、と関東大会でも見せていきたい」と力を込めた。