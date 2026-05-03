C大阪vs福岡 スタメン発表
[5.3 J1百年構想リーグ WEST第14節](ハナサカ)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 26 久保瑛史
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 3 奈良竜樹
DF 29 前嶋洋太
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 34 椎橋慧也
MF 46 福島和毅
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 26 久保瑛史
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 3 奈良竜樹
DF 29 前嶋洋太
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 34 椎橋慧也
MF 46 福島和毅
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也