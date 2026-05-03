ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、傘の内側にプリンセスたちの美しい世界が広がる、ディズニーデザイン「UVカットのエンボスビニール傘」の紹介をします☆

ベルメゾン「UVカットのエンボスビニール傘」ディズニープリンセス

© Disney

価格：4,990円（税込）

手動式

サイズ：【傘骨長さ】約65cm、【全長】約88cm

重さ：約340g

UVカット率100％素材

遮光率99.99％素材

直径約90cm

素材：ポリエチレン

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニープリンセスデザインの機能性抜群のビニール傘。

全長約88cm、直径約90cmの雨や日差しからしっかり守ってくれるサイズ感がうれしいポイントです◎

手動式で安全に開閉できるのも魅力的。

© Disney

深めのドーム型で顔や肩をしっかり覆う形状になっています。

生地はエンボス加工を施した黒色のポリエチレン素材を使用。

© Disney

傘の内側は1コマごとにそれぞれのディズニープリンセスとプリンセスに関連するモチーフを表現した豪華なデザインに☆

『白雪姫』の「白雪姫」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『シンデレラ』の「シンデレラ」、『眠れる森の美女』の「オーロラ姫」、『アラジン』の「ジャスミン」、『プリンセスと魔法のキス』の「ティアナ」、『美女と野獣』の「ベル」、8人のディズニープリンセスが勢揃い！

ディズニープリンセスたちはシルエットで表現されています。

© Disney

ティアラや魔法のランプ、かぼちゃの馬車、ランタンや本などのモチーフも美しいタッチで丁寧にデザインされています。

傘生地は光をほぼ透過せず、UVカット率100％、遮光率99.99％なので日傘としても使用が可能◎

雨の日や日差しの強い日のおでかけも優雅に！

傘の内側にプリンセスたちの美しい世界が広がる、ディズニーデザイン「UVカットのエンボスビニール傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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