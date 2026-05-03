1日、仁川（インチョン）の松島（ソンド）にあるサムスンバイオロジックスの工場内道路には先月から労組が立てていた赤い旗が並んではためいていた。旗と垂れ幕にはストを知らせる「ONE TEAM ON STRIKE」と書かれている。サムスンバイオロジックスは2011年の創立から初めてのストを迎えた。この日青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）では初めての労働節（メーデー）記念式が開かれた。韓国労働組合総連盟（韓国労総）と全国民主労働組合総連盟（民主労総）も初めて記念式にともに参加した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は記念演説で「共存の道を開く」と話した。63年ぶりに「労働節」という名前を取り戻した「5月1日」の風景だ。

サムスングループ超企業労働組合によると、この日サムスンバイオロジックス支部（サムスンバイオロジックス労組）の組合員2800人が全面ストに突入した。賃金引き上げ率と成果給算定などで会社側と合意に至らなかったためだ。組合員らは別途の集会は行わず年次休暇を使って出勤しない方式で5日まで5日間にわたりストを継続する。サムスンバイオロジックスの全従業員数は5455人で、このうち73％に当たる3998人が労組に加入している。

サムスン電子労組も先月23日に平沢（ピョンテク）事業所周辺で大規模決議大会を開きストを予告した。サムスン電子労組は使用側と合意に至らない場合には21日から6月7日までストに突入する方針だ。労組はストにより18日間にわたり生産がストップする場合、18兆ウォン規模の空白が発生する可能性があると主張する。だが半導体業界ではストによる損失規模を10兆〜30兆ウォン、長期化時には最大50兆ウォンと試算する。

サムスンバイオロジックスの場合、すでに先月28日から精製工程材料・細胞培養物質などを分配する資材小分部門の社員60人ほどが部分ストを始めた。このため抗がん剤、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）関連医薬品、アトピー治療剤など23製品の一部廃棄など生産に支障が生じているという。会社側はこれによる損失規模を1500億ウォン規模と推定している。

◇サムスンバイオ2800人5日間同時休暇…すでに1500億ウォン損失

会社側は「現在ストに参加していない人材と5週間の教育を履修した新入社員100人ほどを投じて生産への支障を最小化している。工場の稼動が中断されることはないが、一部生産量の縮小は避けられなさそうだ」と予想した。サムスンバイオロジックスは生きている細胞を取り扱うバイオ医薬品の特性のため、1年365日、24時間休まずに工場を稼動している。会社側はストが5日間続けば6400億ウォンの影響が発生するとみている。これは1−3月期の営業利益5808億ウォンを上回る規模だ。