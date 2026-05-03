相葉雅紀の冠番組『相葉マナブ』（テレビ朝日）が、本日18時より放送。七五三掛龍也（Travis Japan）がゲスト出演する。

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今夜の舞台は、神奈川県逗子市。番組初登場となる七五三掛のほか、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君とともに、番組14年目で初となる食材 わかめを収穫し、地元ならではのわかめ料理を学ぶ。

相葉と七五三掛は、先輩後輩の間柄で縁が深いにもかかわらず、個人としてはテレビ初共演。相葉が七五三掛の肩を組みながら「可愛いなぁ」と目を細めると、七五三掛も「念願の大好きな相葉くんとの共演でテンション上がってます！」と喜びを見せる。食材がわかめだと知ると、「一人暮らしを始めた頃に乾燥わかめで味噌汁をよく作っていました」と自炊エピソードを披露し、和やかな雰囲気でわかめ漁へと向かう。

今回お世話になる漁師は、30年続くイタリアンレストランのシェフであり、農家としての顔も持つ“三刀流”。相葉らは漁師が経営するレストランの名前を冠した船 ヴェルデ丸に乗り込み、わかめの養殖場へと向かう。船上からの絶景に、一同が盛り上がる場面も見られた。

養殖場に到着し、わかめを豪快に引き揚げる相葉ら。わかめは、葉が“わかめ”で、根元が“めかぶ”だと学ぶと、2つが別物だと思っていた一同は驚愕。続いて、プロ仕様の専用グッズを駆使する加工作業へ。網に付いた大量のわかめを簡単に切り取る専用カッターや、わかめを干すための“わかめピンチ”が登場。茎からひらひら部分を一瞬で切り離せる“めかぶカッター”の気持ちよさに「持って帰って内職します」（相葉）、「考案した人すごい！」（あばれる君）と盛り上がる。

作業の途中には、採れたてのわかめとめかぶのしゃぶしゃぶを試食するぜいたくな一幕も。茶色いわかめがお湯で鮮やかな緑色に変わる手品のような変化に、一同は「知ってる色だ、綺麗！」と興奮。熱々のわかめを口にいれ、「味が濃い。全然違う」（相葉）、「トロっとシャキどっちもある」（岡部）と味わう。さらに、茹でると独特の粘りが出るめかぶの試食では、「すごいね」（相葉）、「美味しい！」（七五三掛）、「全然違う！何これ！」（小峠）と、わかめと違った美味しさを堪能する。

わかめの収穫を学んだあとは、地元ならではの絶品わかめ料理に挑戦。料理番組を担当し自炊もするという七五三掛は、相葉とともに調理台に立ち、華麗な包丁さばきを披露する。“わかめかぶ丼”は、ミンチにしたわかめとめかぶ、コリコリとした食感のめかぶの茎を合わせてご飯にかけ、味付けはしょう油のみ。相葉は「シンプルだけど本当に美味しい」、七五三掛も「（しょう油なしで）そのままでも美味しい」と絶賛。

さらに、身近な調味料だけで簡単に奥深いスープが作れる“わかめしょう油ラーメン”は「わかめが主役ですね」（相葉）「うまい！とろとろ～」（七五三掛）とわかめの魅力が詰まった味に感動。さらにわかめの塩味とじゃがいもの甘みが合う“わかめの味噌汁”や、長ネギの甘さとあごだしの素の旨味が効いた“わかめの炒め物”など、わかめの魅力を知り尽くしたアイデア満載のレシピが次々と飛び出す。

調理の合間には、2人が仲良くなったきっかけの話題へ。「ツアー先のホテルに『一緒に飲みましょう』と一人でやって来た」と振り返る相葉は、「僕が若い頃にはそんな度胸はなかった」と、その後輩力に驚かされたことを明かす。ほかにも、Travis Japanのロサンゼルス武者修行留学前に一緒に焼き鳥を食べに行き、相葉が「頑張ってこいよ！」とエールを送ったという先輩としての熱いエピソードも語られる。さらに、後輩たちから見た相葉の意外な印象も明らかに。

また、七五三掛が「相葉にここだけは負けない」と思う部分として「（撮影などで咄嗟にする）あざとい顔やポーズ」と答え、即座に実演。これには相葉も「こりゃ勝てねえわ」とタジタジに。しかし、小峠らの容赦ない無茶振りにより、相葉も照れながら“あざとポーズ”に挑戦。和気あいあいとした雰囲気の中、わかめの魅力を味わい尽くしていく。

（文＝リアルサウンド編集部）