「A perfect storm」の意味は？「完璧な嵐」って...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「最悪の事態」でした！

「A perfect storm」は、「最悪の事態」を表す表現。

単なる悪い出来事ではなく、すべての負の要素があわさって破滅的な結果をもたらすニュアンスで使われます。

「Losing my job at the same time as my divorce and trying to find a new place to live was the perfect storm.」

（会社をクビになったと同時に離婚の手続きや新しい家を探すことで最悪の状況となってしまいました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。