「何があった?」「冗談だろ」「まだ38歳なのにかなり老けてる」現在のイグアイン氏にファン驚愕
元アルゼンチン代表FWゴンサロ・イグアイン氏の現在の姿が大きな話題となっている。スペイン『ムンド・デポルティーボ』など複数メディアが報じた。
イグアイン氏は現役時代にレアル・マドリーをはじめとする名門クラブで活躍し、アメリカのインテル・マイアミに所属していた2022年に引退。同紙によると、現役を退いた後は公の場に姿を見せる機会はあまりなく、インテル・マイアミで選手育成コーチを務めていること以外、現在の生活についてはほとんど知られていないという。
ネット上をざわつかせたのは、あるファンがマイアミのスポーツショップで偶然イグアイン氏と出会い、Xに投稿した1枚の写真だった。
別人のような姿になったイグアイン氏に対し、「かなり老けて見える(まだ38歳なのに)」「何があった?」「冗談だろ」といった声が上がったようだ。
さらに同紙は「あまり良い印象を与えていない」と、イグアイン氏の服装にも注目。「ややだらしない白いタンクトップにスウェットのハーフパンツ、そして典型的な観光客向けのサンダル。私たちが記憶している“エル・ピピータ”(イグアイン氏の愛称)のイメージとは大きく異なっている」と伝えた。
イグアイン氏は現役時代にレアル・マドリーをはじめとする名門クラブで活躍し、アメリカのインテル・マイアミに所属していた2022年に引退。同紙によると、現役を退いた後は公の場に姿を見せる機会はあまりなく、インテル・マイアミで選手育成コーチを務めていること以外、現在の生活についてはほとんど知られていないという。
別人のような姿になったイグアイン氏に対し、「かなり老けて見える(まだ38歳なのに)」「何があった?」「冗談だろ」といった声が上がったようだ。
さらに同紙は「あまり良い印象を与えていない」と、イグアイン氏の服装にも注目。「ややだらしない白いタンクトップにスウェットのハーフパンツ、そして典型的な観光客向けのサンダル。私たちが記憶している“エル・ピピータ”(イグアイン氏の愛称)のイメージとは大きく異なっている」と伝えた。
3 yıl önce futbolu bırakan Gonzalo Higuain'in son hali. pic.twitter.com/70zsESYb0o— BPT (@bpthaber) May 2, 2026
Un fan ha compartido una foto con 'El Pipita' por las calles de Miami pic.twitter.com/FIFM6rFBnj— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 2, 2026
¿Eres tú, Higuaín?— MARCA (@marca) May 2, 2026
La imagen viral del 'Pipita' en una tienda de Miami que hasta genera sospechas: ¿está realmente así? pic.twitter.com/ml0hdrno2w
¡Higuaín sorprende son su nuevo aspecto!— Diario AS (@diarioas) May 2, 2026
❗️ Repasamos los cambios físicos más drásticos de los futbolistas tras su retirada pic.twitter.com/kzG8f3L7vw