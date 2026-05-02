5月2日、東京競馬場で行われた10R・スイートピーステークス（L・3歳オープン・牝・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、カナルサンマルタン（牝3・美浦・宮田敬介）が勝利した。3/4馬身差の2着にモートンアイランド（牝3・美浦・手塚貴久）、3着にドナルンバ（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:45.6（良）。

1番人気で津村明秀騎乗、アルバンヌ（牝3・美浦・田中博康）は、7着敗退。

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スイートピーS・アルバンヌと津村明秀騎手

オークストライアル

C.ルメール騎手が鮮やかな手綱さばきを見せ、カナルサンマルタンのオークス切符獲得に導いた。道中は中団で運ぶも、勝負どころでは一気に3番手へ。早めの押し上げから、直線でも坂を駆け上がって先頭に立ち、一気に追い上げてきたモートンアイランドの追撃を完封。ゴール前では底力を発揮して能力の高さを証明した。

カナルサンマルタン 3戦2勝

（牝3・美浦・宮田敬介）

父：リアルスティール

母：アメリ

母父：Distorted Humor

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム