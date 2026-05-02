VRで味わう、史上初の逃走劇！ 逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ

記事ポイント フジテレビの人気番組『逃走中』が、シリーズ史上初のVRイベントとして登場世界的に話題の異世界空間「リミナルスペース」を舞台に、ハンターから隠れて逃げ延びるアトラクション2026年6月27日〜9月27日、お台場・ダイバーシティ東京 プラザ 6Fで開催 フジテレビの人気番組『逃走中』が、シリーズ史上初のVRイベントとして登場世界的に話題の異世界空間「リミナルスペース」を舞台に、ハンターから隠れて逃げ延びるアトラクション2026年6月27日〜9月27日、お台場・ダイバーシティ東京 プラザ 6Fで開催

フジテレビの追跡バラエティ番組『逃走中』が、シリーズ史上初めてバーチャル空間へと進出します。

逃走中リミナルワールド製作委員会は、VRゴーグルを装着してハンターから逃げ延びる体験型イベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』を、2026年6月27日（土）から9月27日（日）まで東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザ 6Fで開催することを発表します。

逃走中リミナルワールド製作委員会「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」





開催期間：2026年6月27日（土）〜9月27日（日）開催時間：平日 11:00〜19:00（最終受付18:30）、土日祝 10:00〜20:00（最終受付19:30）／8月のみ平日も20:00まで延長（最終受付19:30）会場：ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL（東京都江東区青海1-1-10）所要時間：約30分料金（税込）：大人 平日2,700円・休日3,000円 / 大人ペア割 平日5,100円・休日5,700円 / 18歳以下 平日2,200円・休日2,500円 / 小学生（7歳以上）平日1,700円・休日2,000円対応言語：日本語・英語参加条件：7歳以上かつ身長110cm以上（13歳未満は保護者同意書必要）

フジテレビが放送してきた『逃走中』は、これまでイベント・映画・ゲームと幅広いメディア展開を重ねてきた人気バラエティです。

今回、シリーズ史上初めて舞台をVR空間に移し、ネットミームとして世界中で話題を集める「リミナルスペース」をゲームフィールドに選びます。

リミナルスペースとは、人けのない廊下やがらんとした室内など、見覚えはあるのに人の気配がない不思議な空間のことで、その独特な不気味さとVRの没入感が重なることで、テレビ画面では体感できない緊張感が生まれています。

VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーはオリジナル衣装を纏った「逃走者」として広大なリミナルワールドに立ちます。

突如現れるハンターの脅威をかわしながら、エリア各所のミッションをこなしていく構成で、所要時間は約30分です。

チーフプロデューサーの加藤 大氏も「スタッフも体験しましたが、ハンターがリアルでビビります」とコメントするほどの臨場感が、このVRアトラクションの核となっています。

走らず隠れて逃げ延びる体験





本イベントの特徴は、体力勝負の追いかけっこではなく「走らず隠れて生き残る」設計にあります。

薄暗い廊下の奥から突然現れるハンターを前に、棚の陰にしゃがみ込んだり、曲がり角を素早く折れたりしながら視線の外に逃れます。

大きく体を動かす必要がないため、VR体験が初めての方から小学生（7歳以上）まで安心して参加できます。

ゴーグル内の言語設定は日本語と英語から選べるため、外国語話者を含むグループでも一緒に楽しめます。

レジェンドランナーと完全制覇の称号

体験後は獲得ポイントに応じたランキングが発表され、上位を目指す「レジェンドランナー」としての競争がリピート挑戦の動機になります。

最大の目標は一度もハンターに捕まらず逃走を成功させる「完全制覇」で、達成者は名前と顔写真が記念として掲載されます。

チケットは公式サイトから時間指定の前売り購入が可能で、人気の時間帯から順に枠が埋まります。

夏休み中の一部平日（8月3〜7日・10日・12〜14日）は土日祝と同じ料金設定が適用されます。

夏休みシーズン全体をカバーする開催期間で、家族や友人グループでのお台場おでかけに組み込みやすいイベントです。

約30分でVRならではの逃走劇を体感できる、『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加できる最低年齢と身長はそれぞれいくつですか

A. 7歳以上かつ身長110cm以上が参加の条件です。

年齢が条件を満たしていても身長が110cmに届かない場合は体験できません。

13歳未満の方が参加する際は保護者の同意書が必要です。

Q. 8月の特定平日の料金設定はどうなっていますか

A. 8月3・4・5・6・7・10・12・13・14日は平日でも土日祝と同じ料金が適用されます。

大人料金は3,000円（税込）です。

Q. 履物のヒールが高い場合はどうなりますか

A. 履物のヒールが5cm以上の場合は、会場で別の靴に履き替えます。

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