◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

東京ドームのメインを飾る井上尚弥は、テレビドラマ「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ」のメインテーマ曲「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」で登場した。登場前から場内ビジョンに控室の様子が映し出されると歓声が上がり、バックスクリーン側に設けられた入場口には弦楽器奏者がズラリと並ぶ、ド派手＆豪華な演出。「Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ」が終わると、今度はアーティスト・布袋寅泰が登場。どよめく場内にギターで「バトル・オブ・モンスター」の生演奏を響かせた。尚弥が登場してからリングインするまで約６分、まるでライブのような空間が広がった。

前回の東京ドーム興行（２４年５月６日）のルイス・ネリ（メキシコ）戦では、アーティスト・布袋寅泰が映画「キル・ビル」のメインテーマ曲として作曲した「ＢＡＴＴＬＥ ＷＩＴＨＯＵＴ ＨＯＮＯＲ ＯＲ ＨＵＭＡＮＩＴＹ」を生演奏する中、花道を通ってリングに上がっていた。