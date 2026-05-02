「ストック用にまとめ買い確定！」【業務スーパー】忙しい主婦の味方だよ♡「冷凍食品」

パパッと手早くおかずやおやつを準備したい時には、【業務スーパー】の「冷凍食品」を頼るといいかも。時短になりつつ調理の手間も省ける、さまざまな冷凍食品が勢揃いしているんです。できるだけ時短で仕上げたい、弁当のおかずや夕食にもぴったり。今回は、業スーマニアもまとめ買いを決定した揚げ物系等、FTN編集部イチオシの冷凍食品をご紹介します。

あると嬉しい1kgの大容量

1袋に1kg入った大容量な「こだわり生フランク プレーン」は、ボイルするだけで食べられる手軽さが嬉しいポイント。公式サイトによれば、「パリッと心地よい食感」「クセのないスパイスを配合し、旨みを最大限に引き出しました」とのことで、大人も子どもも食感や食べ応えに満足できそう。これをメインおかずにしても良いし、お酒のおつまみにもぴったり。@racco_clubさんが「カットしてミートソースにしちゃうのも好き」とコメントしているように、食材としても大活躍してくれそう。

満足感が欲しい時も、油で揚げるだけ

@racco_clubさんが「ストック用にまとめ買い確定！」とコメントしているのは、「肉厚極旨とんかつ」。凍ったまま油で揚げるだけで作れる、下準備いらずの便利なとんかつです。時短しながらも、満足感のあるメインを用意したい時にぴったり。簡単なサラダを添えてメインおかずにしても良いし、弁当のおかずにもぴったり。公式サイトによれば、「かつ丼やかつカレーなどのアレンジメニューもおすすめ」なのだそう。

旅行気分で楽しいおやつタイムを

台湾旅行の気分で、おやつタイムを楽しめそうな「紅豆煎餅(台湾あずきおやき)」。4枚入りでストックにも向いており、小腹が空いた時に役立ってくれそうです。生地の中にはあずきがサンドされており、ほっこりした味わいと独特の食感で、クセになるかもしれません。公式サイト曰く、「凍ったままフライパンで焼くだけ！」という手軽さも嬉しいポイント。

レンチンだけで1品完成！

アオサの風味が程よく香る、「ちくわの磯辺揚げ」もぜひストックしておいて。電子レンジで温めるだけで完成するようなので、他の調理を進めつつ用意できるすぐれもの。細長くつまみやすい形で、小さい子どもでも食べやすいかも。マヨネーズやチーズ、ケチャップ等を添えてディップしながら食べても楽しそうです。

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writer：S.Hoshino