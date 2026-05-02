Nikoんが主催する＜群雄割拠（大阪編）＞の対バンが解禁となった。

これは8月3日(月)と4日(火)に、東京/恵比寿LIQUIDROOMにて、全国津々浦々から47バンドを招いて開催される＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞という真夏のツーデイズへのロードトゥ的な研鑽イベントで、5月には東京、7月には鹿児島でも開催される予定だ。

＜群雄割拠＞

〈東京4DAYS〉

2026年5月18日(月) at 下北沢 SHELTER w/ Texas 3000

2026年5月19日(火) at 下北沢 SPREAD w/ imai、徳利

2026年5月20日(水) at 吉祥寺 WARP w/ Good Grief、waterweed

2026年5月22日(金) at 下北沢 ERA w/ Khaki 全公演 OPEN 19:00 / START19:30

東京4日間通し券：6,000円

各公演/前売：2,500円 〈大阪5DAYS / 対バン有り〉

2026年6月29日(月) at 難波 BEARS w/ 天国注射

2026年6月30日(火) at 梅田 Hardrain w/ nayuta

2026年7月01日(水) at 心斎橋 火影 w/ カッパマイナス

2026年7月02日(木) at 北浜 雲州堂 w/ UNMASK aLIVE

2026年7月03日(金) at 心斎橋 CONPASS w/ KING BROTHERS、8otto、愛はズボーン 7月3日以外 OPEN 19:00 / START19:30

※7月3日のみ OPEN 18:30 / START19:00 に変更

大阪5日間通し券：7,000円

各公演/前売：2,500円 〈鹿児島5DAYS / 対バン有り（後日発表）〉＞

2026年7月06日(月) at 鹿児島 SR HALL

2026年7月07日(火) at 鹿児島 SR HALL

2026年7月08日(水) at 鹿児島 SR HALL

2026年7月09日(木) at 鹿児島 SR HALL

2026年7月10日(金) at 鹿児島 SR HALL 全公演 OPEN 18:30 / START19:00

鹿児島5日間通し券：5,000円

各公演/前売：2,400円 チケット：

イープラスにて 5月2日(土)10:00より一般発売開始

https://eplus.jp/nikon/