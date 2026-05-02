普段から甘えん坊だという犬と猫ですが、寝起きはもっと甘えん坊になるようで…？飼い主さんと2匹の幸せな朝のひと時が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破。「可愛すぎる」「仲良し」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

【動画：朝、寝起きだと『甘えん坊』になる犬と猫→飼い主のもとに集まって…幸せすぎる『素敵なひととき』】

朝からラブラブな犬と猫

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポテチ」くんとスコティッシュフォールドの「レモン」さんの寝起きの様子です。ある朝、仲良く一緒に起きてきた2匹。レモンさんがポテチくんにお顔を近づけて「おはよう」とご挨拶した後は、2匹揃って飼い主さんのもとにやってきたそう。

普段からとても甘えん坊だという2匹は、さっそく飼い主さんに甘え始めるのかと思いきや…？ポテチくんはレモンさんのそばにいき、チュッチュッと何度も「おはよう」のキスをしたとか。朝からラブラブすぎる2匹に、思わず頬が緩みます。

寝起きは甘えん坊爆発！

ポテチくんのレモンさんへの愛情表現がしつこすぎたので、飼い主さんが抱っこして落ち着かせることに。ここから2匹の甘えん坊タイムスタート！ポテチくんがお膝の上でくつろぎながら撫でてもらっている間、レモンさんは飼い主さんとポテチくんに体をスリスリ…。

そのうちレモンさんが床に寝転がって「モフれ！」とアピールし始めると、ポテチくんも飼い主さんにぴとっとくっついて「こっちもモフれ！」とアピールしたそう。どうやら寝起きの2匹は、いつも以上に甘えん坊になってしまうようです。可愛すぎる姿に、キュンとせずにはいられません！

最高に幸せなひと時

飼い主さんは2匹を同時に撫でたり交互に撫でたりして、大忙しだけれど最高に幸せなひと時を満喫したそう。毎朝2匹とこんな風に過ごせるなんて、とても羨ましいですね。愛と幸せにあふれた光景は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「癒されます」「モフるの忙しい！w」「素敵な時間。羨ましいです」「主さんが大好きなのが伝わる」「こちらまで幸せな気持ちになります」といったコメントが寄せられています。

ポテチくん＆レモンさんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。