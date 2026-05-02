4人組ロックバンドのヤングスキニーが2日までに公式HPを更新し、ドラムのしおんの脱退を発表した。

公式HPでは「いつもヤングスキニーを応援していただき、誠にありがとうございます。この度、ドラムのしおんが8月15日(土)東京・SGC HALL ARIAKEにて予定しているライブをもって、ヤングスキニーを脱退することとなりました」と切り出し「メンバー・スタッフ含め何度も話し合いを重ねた結果、しおん本人のこれからの人生や将来を尊重し今回の決断に至りました。突然のお知らせとなり、応援してくださっている皆さまにはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません」と脱退に至る経緯と、謝罪が記された。

続けて「また、ヤングスキニーは今後も活動をやめることなく、これからの転回をメンバー・スタッフ一同とても楽しみにしています。引き続き、ヤングスキニーへの応援を何とぞよろしくお願いいたします。ヤングスキニー（原文ママ）」とファンへ呼びかけた。

さらに、しおんのコメントも発表されており「ヤングスキニーのドラマーとして活動を初めてからこれまで、自分にできることには全力で向き合い、尽くしてきました。その中で、この先の人生や音楽とどう向き合っていくべきかを改めて考えるようになり、メンバーやスタッフと何度も話し合いを重ねたうえで、今回の決断に至りました（原文ママ）」と思いがつづられた。

また「今後も音楽活動は続けていくつもりですし、脱退までの残された時間も、ヤングスキニーのドラマーとして一つひとつの活動に真摯に向き合っていきたいと思っています。最後まで温かく見守っていただけますと幸いです。しおん」と今後について明かされた。

ヤングスキニーはかやゆー、ゴンザレス、りょうと、しおんの4人組ロックバンド。恋愛の本音や飾らない日常など、若者のリアルな思いを描く等身大の歌詞がZ世代を中心に支持を得ている。