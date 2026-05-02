ハウステンボスに“ミッフィーのカフェ＆ショップ”が大集結へ！ 誕生日を祝うスペシャルイベントで
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、5月29日（金）〜6月28日（日）の期間、ミッフィーの誕生日を祝うスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」を開催する。
【写真】シンボルタワーからミッフィーがのぞくデザイン！ 限定グッズが再登場
■限定コラボグルメやグッズを展開
今回開催される「ミッフィーバースデーマンス」は、場内全体がミッフィーのお誕生日の雰囲気に包まれる中、ここでしか味わえない限定グルメ＆グッズの販売や、おめかししたミッフィーのグリーティング、バースデーショーなどを繰り広げる1ヵ月限定のイベント。
期間中は、全国のミッフィーのカフェ＆ショップがハウステンボスに大集合し、「miffy cafe tokyo」の「長崎和牛ローストビーフサンドイッチ」や「ストロベリーそのぎ抹茶ラテ」といった、華やかでかわいい限定コラボグルメを提供する。
また、「Dick Bruna TABLE」からは以前のコラボでも人気だった「ミッフィーのチーズケーキバー」が販売されるほか、普段は各地へ足を運ばないと出会えない「みっふぃーきっちん」、「みっふぃーおやつ堂」、「小樽MIFFY PORT TOWN」も出店。ここでしか手に入らないコラボアイテムや各店の人気グッズが販売される。
さらに、コルクボトルにミッフィー×ドライフラワーのアレンジメントができる「Flower Miffy」のフラワーショップも展開。ミッフィーのお誕生日を盛大にお祝いする特別な内容となっている。
【写真】シンボルタワーからミッフィーがのぞくデザイン！ 限定グッズが再登場
■限定コラボグルメやグッズを展開
今回開催される「ミッフィーバースデーマンス」は、場内全体がミッフィーのお誕生日の雰囲気に包まれる中、ここでしか味わえない限定グルメ＆グッズの販売や、おめかししたミッフィーのグリーティング、バースデーショーなどを繰り広げる1ヵ月限定のイベント。
また、「Dick Bruna TABLE」からは以前のコラボでも人気だった「ミッフィーのチーズケーキバー」が販売されるほか、普段は各地へ足を運ばないと出会えない「みっふぃーきっちん」、「みっふぃーおやつ堂」、「小樽MIFFY PORT TOWN」も出店。ここでしか手に入らないコラボアイテムや各店の人気グッズが販売される。
さらに、コルクボトルにミッフィー×ドライフラワーのアレンジメントができる「Flower Miffy」のフラワーショップも展開。ミッフィーのお誕生日を盛大にお祝いする特別な内容となっている。