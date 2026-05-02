カジュアルフットウェアブランドの「クロックス」が、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新コレクション「ハローキティ アンド フレンズ」を4月30日（木）から発売している。

クロックスがサンリオキャラクターズとコラボ！新作コレクション発売 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

今回はハローキティ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリンなどが揃ったコレクションで、大人向けサイズに加えキッズ・トドラー（17.5cm以下）サイズもお目見えしている。

全面にピンクのギンガムチェック柄とハローキティがデザインされた「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」（22〜31cm・1万4300円）は、サイドにポチャッコやリトルツインスターズがプリントされ、リベット部分にはシルバーのハローキティがあしらわれている。編みぐるみ風のハローキティやぬいぐるみのシナモロール・ポムポムプリンなど19個のジビッツチャームが付属している。

「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」（22〜31cm・1万4300円） (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」（22〜31cm・1万4300円） (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

バッドばつ丸やタキシードサムなどのキャラクターを全面にプリントした「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」（22〜31cm・9900円）は、おでかけシーンをフォトフレームに収めたデザインや、虹と雲の上を散歩するデザインの大型ジビッツチャームが付属している。キッズサイズ（18〜21cm・7700円）と、前面に大きなハローキティの3Dプリントがついたトドラーサイズ（14〜17.5cm・7150円）も登場している。

「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」（22〜31cm・9900円、キッズサイズ・18〜21cm・7700円、トドラーサイズ・14〜17.5cm・7150円） (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

ジビッツチャームも単品で販売される。「サンリオ ハローキティ エナメル 5パック」（2620円）、「サンリオ ハローキティ PVC 5パック」（2420円）のほか、ぬいぐるみ型の3Dチャーム「サンリオ プラッシュ」（ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール 各770円）、「サンリオ ルース」（リトルツインスターズ、クロミ マイメロディ 各660円）もラインアップしている。



クロックスとサンリオキャラクターズのコラボアイテムは、4月30日（木）からクロックス公式オンラインストア、クロックス直営店、クロックスパートナーストア、その他取り扱い店舗で発売している。価格はすべて税込み。



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

「サンリオ ハローキティ エナメル 5パック」（2620円） (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993

「サンリオ ハローキティ PVC 5パック」（2420円） (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670993