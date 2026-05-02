「クロックス×サンリオ」コラボ！ハローキティたちが勢ぞろいの大人・キッズ向けアイテム発売
カジュアルフットウェアブランドの「クロックス」が、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした新コレクション「ハローキティ アンド フレンズ」を4月30日（木）から発売している。
今回はハローキティ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリンなどが揃ったコレクションで、大人向けサイズに加えキッズ・トドラー（17.5cm以下）サイズもお目見えしている。
全面にピンクのギンガムチェック柄とハローキティがデザインされた「ハローキティ アンド フレンズ クラシック プラットフォーム クロッグ」（22〜31cm・1万4300円）は、サイドにポチャッコやリトルツインスターズがプリントされ、リベット部分にはシルバーのハローキティがあしらわれている。編みぐるみ風のハローキティやぬいぐるみのシナモロール・ポムポムプリンなど19個のジビッツチャームが付属している。
バッドばつ丸やタキシードサムなどのキャラクターを全面にプリントした「ハローキティ アンド フレンズ パステル クラシック クロッグ」（22〜31cm・9900円）は、おでかけシーンをフォトフレームに収めたデザインや、虹と雲の上を散歩するデザインの大型ジビッツチャームが付属している。キッズサイズ（18〜21cm・7700円）と、前面に大きなハローキティの3Dプリントがついたトドラーサイズ（14〜17.5cm・7150円）も登場している。
ジビッツチャームも単品で販売される。「サンリオ ハローキティ エナメル 5パック」（2620円）、「サンリオ ハローキティ PVC 5パック」（2420円）のほか、ぬいぐるみ型の3Dチャーム「サンリオ プラッシュ」（ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール 各770円）、「サンリオ ルース」（リトルツインスターズ、クロミ マイメロディ 各660円）もラインアップしている。
クロックスとサンリオキャラクターズのコラボアイテムは、4月30日（木）からクロックス公式オンラインストア、クロックス直営店、クロックスパートナーストア、その他取り扱い店舗で発売している。価格はすべて税込み。
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