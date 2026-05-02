お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」に出演。先月２８日に亡くなった俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）を追悼した。

五十嵐さんの所属事務所は２日、公式サイトを通じて「去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年７３歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。中村も「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントを寄せている。

サンドウィッチマンは２人とも中村と同じ宮城県出身。伊達は「雅俊さん、我々お世話になっててね。明治座の公演に呼んでいただいたりとか、一緒に女川ロケしたりとか。昨年の宮城県人会もお誘いしたんだけど、来れなかった。もしかしたら奥様のそばにいたかったのかなと」と語った。

五十嵐さんとは「お会いしたことがなかった」というが、伊達は「ビックリしました。突然ということで。お悔やみ申し上げたいと思います」と追悼した。