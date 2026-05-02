◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、ツアー１勝の天本ハルカ（明治安田）が１３位で出て７バーディー、ボギーなしで自己最少タイの６５をマークし、通算１０アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で２位に浮上し、優勝戦線に名乗りをあげた。

５連続バーディーで猛チャージした。２つ伸ばして折り返した後半の１番は４メートル、２番は７メートルをねじ込み、３番パーは残り９４ヤードから３打目を５０度ウェッジで５０センチに寄せる好ショット。４番は３メートル、５番は４メートルを決めた。

６番は第１打を右バンカーに打ち込んでパーで途絶えたが、パッティング精度が光った。「一昨年に優勝した時のイメージと、今の感じとどっちでいこうか迷いがあったけど、距離感を合わせようと思って、なるべく外してもお先にいける距離感を出していくと、ラインが合ってきて、うまくハマってくれた」と振り返った。

悪天候の影響で競技中止となった前日１日はケアやトレーニングはしたものの「ほぼ一日、部屋にこもってました」。昼寝をしたり、テレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」を見るなどリフレッシュした。コースに出れば、「すごく心強い」というベテランの清水重憲キャディーに風やクラブのジャッジを助言をもらいながら好スコアをたたき出した。

今季は３月の開幕２戦目、台湾ホンハイレディースで第２日開始前に食中毒による体調不良で棄権した。開幕前日に日本食レストランで食事し「水か野菜であたりました」。帰国後は地元の福岡県で３日間入院し、点滴治療を受けた。体重が４〜５キロ減った中で強行出場したＶポイント・ＳＭＢＣレディスは予選落ちしたが、徐々に復調。２週前のＫＫＴ杯バンテリンレディスは２２位に入り、この日は今季２度目の６０台をたたき出した。

今大会と同じ浜野ＧＣで行われた２０２４年のパナソニックオープンで初優勝。「このコースは好きだけど、風が吹くと難しいし、距離が長い。ティーショットからパッティングまで気が抜けない」と言う。最終日に向けて「私が積み重ねなきゃいけないのは毎日６０台を出すこと。そこは忘れないようにして、うまくいけばいいな」と逆転Ｖを狙う。（星野 浩司）