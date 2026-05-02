ピザーラ、アルバイト従業員による不適切な動画投稿を謝罪「法的措置も視野に入れ対応する方針です」該当店舗は臨時休業
宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」が2日、公式サイトを更新。アルバイト従業員による不適切な動画投稿について謝罪した。
【画像】「法的措置も視野に入れ対応する方針」ピザーラの謝罪文全文
サイトでは「ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告」と題したページを掲載。「この度、弊社が運営するピザーラ蒲田店に勤務するアルバイト従業員が、昨年2月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為を行い、その様子を撮影した動画をSNS上に投稿し、今般その動画が拡散した事実を確認いたしました。またその際にお客様の個人情報が記載された伝票も撮影、投稿されていることを確認しております」と伝えた。
続けて「本件動画をご覧になられたお客様をはじめ、日頃よりピザーラをご愛顧いただいている全てのお客様ならびに関係者の皆様に対し、多大なご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深く心よりお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」と謝罪。「食に携わる企業として、またお客様に便利で安心安全なサービスをお届けする企業として、このような事態を発生させたことは痛恨の極みであり、重ねてお詫び申し上げます」とした。
「また、お届け先伝票のお客様には直接ご連絡をしてお詫びをさせていただき、対応を進めております」と説明し、「ピザーラ蒲田店につきましては、改善の対応のため臨時休業とさせていただきます。なお、動画内で撮影された床に落ちた食材は、その後廃棄処分としてお客様に提供していないことを確認しております」と伝えた。
その上で、現在、当該従業員への事情聴取を含め、事実関係の詳細な調査を進めているとし「調査結果を踏まえ、社内規則に則り今回の事案に関与したと思われる従業員全員に厳正に対処するとともに、警察や保健所など外部公的機関にも相談しながら、法的措置も視野に入れ対応する方針です」として「お届け先伝票のお客様には誠意をもって最大限の対応をさせていただく所存です」と伝えた。
再発防止に向け「当社はこれまでも社員教育などコンプライアンス遵守の取り組みを行ってまいりましたが、今回の事態を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を発生させないよう、直ちに再発防止策の策定に着手いたします。従業員のコンプライアンス教育のあり方を再度徹底的に見直して、全社を挙げて信頼回復に努めてまいる所存です」とした。
【画像】「法的措置も視野に入れ対応する方針」ピザーラの謝罪文全文
サイトでは「ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告」と題したページを掲載。「この度、弊社が運営するピザーラ蒲田店に勤務するアルバイト従業員が、昨年2月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為を行い、その様子を撮影した動画をSNS上に投稿し、今般その動画が拡散した事実を確認いたしました。またその際にお客様の個人情報が記載された伝票も撮影、投稿されていることを確認しております」と伝えた。
「また、お届け先伝票のお客様には直接ご連絡をしてお詫びをさせていただき、対応を進めております」と説明し、「ピザーラ蒲田店につきましては、改善の対応のため臨時休業とさせていただきます。なお、動画内で撮影された床に落ちた食材は、その後廃棄処分としてお客様に提供していないことを確認しております」と伝えた。
その上で、現在、当該従業員への事情聴取を含め、事実関係の詳細な調査を進めているとし「調査結果を踏まえ、社内規則に則り今回の事案に関与したと思われる従業員全員に厳正に対処するとともに、警察や保健所など外部公的機関にも相談しながら、法的措置も視野に入れ対応する方針です」として「お届け先伝票のお客様には誠意をもって最大限の対応をさせていただく所存です」と伝えた。
再発防止に向け「当社はこれまでも社員教育などコンプライアンス遵守の取り組みを行ってまいりましたが、今回の事態を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を発生させないよう、直ちに再発防止策の策定に着手いたします。従業員のコンプライアンス教育のあり方を再度徹底的に見直して、全社を挙げて信頼回復に努めてまいる所存です」とした。