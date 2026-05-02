敵地ツインズ戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回に勝ち越しとなる6号ソロ、5回には2打席連続となる7号2ランを放った。1試合2HRはメジャー移籍後初。ベンチに戻ってくると仲間たちが“日本の敬意”で待っていた。

4回に勝ち越しとなる6号を左翼席に放り込んだ岡本。ベンチに戻ってくると、ヘルメットをとりペコリ。すると同僚たちも一緒にペコリと頭を下げた。思わず岡本が笑うと、後ろから同僚が抱きつき、祝福の嵐となった。

ブルージェイズ公式Xは「カズマとこのチームに感謝してる」と記し、お辞儀する実際の動画を公開。“日本の文化”で祝う光景に米ファンから「このチームのカズマの文化に対する敬意は、誰もが見習うべき素晴らしいお手本だ」「彼のパフォーマンスには驚かされっぱなしだ。最高だよ」「これ最高！ このチームが大好き！」「カズは史上最高だ」「えええ、今までで一番かわいいんだけど」「チームがさらに一体になってる」など、絶賛の声が巻き起こった。



（THE ANSWER編集部）