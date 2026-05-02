[5.2 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](ギケンス)

※14:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 99 村田侑大

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

DF 88 濱託巳

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

FW 9 新谷聖基

FW 18 青戸翔

控え

GK 1 大野来生

DF 3 福宮弘乃介

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 76 三門雄大

FW 13 河田篤秀

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 13 美馬和也

MF 7 木匠貴大

MF 11 堤奏一郎

MF 14 住田将

MF 37 家坂葉光

MF 40 川上竜

FW 10 久保吏久斗

FW 28 東家聡樹

FW 29 菅原龍之助

控え

GK 31 関沼海亜

DF 6 舘野俊祐

DF 66 金潤識

MF 15 福井和樹

MF 18 夏川大和

MF 26 土肥航大

MF 36 森村俊太

FW 9 島田拓海

FW 88 松本孝平

監督

藪田光教