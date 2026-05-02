春に行きたいと思う「愛知県の旅行先」ランキング！ 2位「犬山城」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「愛知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「城下町では食べ歩きや着物散策もでき、春の小旅行にぴったりです」（60代男性／東京都）、「とても立派な名古屋城とたくさんの桜の美しい景色が楽しめたり、その他にも季節の花を満喫できたり犬山城の深い歴史と触れ合うことができたりとゆっくりと自然と歴史を感じることが親しめるリフレッシュに行きたい観光スポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「犬山城は桜の名所として有名で、春は天守からの眺めが特に美しいと聞いたからです。城下町の散策も楽しめて、食べ歩きしながらゆっくり歩ける雰囲気が好きです。歴史を感じられる場所でもあり、春の穏やかな気候の中でのんびり観光するのにちょうど良いと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
回答者からは「城下町では食べ歩きや着物散策もでき、春の小旅行にぴったりです」（60代男性／東京都）、「桜とお城の組み合わせをみてみたいから」（30代女性／埼玉県）、「金のしゃちほこと桜の組み合わせがとても映える」（20代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「愛知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：犬山城／31票2位は、木曽川沿いの断崖に立つ国宝「犬山城」でした。江戸時代からの現存天守を誇り、最上階の望楼からは春の暖かな日差しを浴びる濃尾平野を一望できます。お城の周辺や木曽川の堤防沿いには多くの桜が咲き、風情ある城下町での食べ歩きとセットで楽しむ「春の散策」ルートとして高く支持されています。
回答者からは「城下町では食べ歩きや着物散策もでき、春の小旅行にぴったりです」（60代男性／東京都）、「とても立派な名古屋城とたくさんの桜の美しい景色が楽しめたり、その他にも季節の花を満喫できたり犬山城の深い歴史と触れ合うことができたりとゆっくりと自然と歴史を感じることが親しめるリフレッシュに行きたい観光スポットだと思います」（30代女性／宮城県）、「犬山城は桜の名所として有名で、春は天守からの眺めが特に美しいと聞いたからです。城下町の散策も楽しめて、食べ歩きしながらゆっくり歩ける雰囲気が好きです。歴史を感じられる場所でもあり、春の穏やかな気候の中でのんびり観光するのにちょうど良いと思いました」（40代男性／北海道）といったコメントがありました。
1位：名古屋城／71票1位は、金のシャチホコで名高い「名古屋城」です。ソメイヨシノやシダレザクラなど約900本の桜が城内を彩り、巨大な石垣や優美な本丸御殿と桜のコントラストは必見です。春まつりの時期には茶会や屋台などのイベントも多く開催され、名古屋を代表する歴史観光と華やかなお花見を同時に楽しめる大人気スポットです。
回答者からは「城下町では食べ歩きや着物散策もでき、春の小旅行にぴったりです」（60代男性／東京都）、「桜とお城の組み合わせをみてみたいから」（30代女性／埼玉県）、「金のしゃちほこと桜の組み合わせがとても映える」（20代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)