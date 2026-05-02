丸亀製麺から禁断のタッグが発売!新感覚｢丸亀うどんメシ｣が爆誕ッ!

丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり･できたてにこだわる讃岐うどん専門店｢丸亀製麺｣は、新カテゴリーとなる商品として｢丸亀うどんメシ｣を、2026年4月7日(火)から全国の丸亀製麺のロードサイド店を中心に販売開始。うどんとごはんを鉄板風のグリルパンで一気に焼き上げるという、まさに“禁断”の組み合わせ。今回は、炭水化物×炭水化物の掛け算がもたらす異次元の食体験をレポートします。

うどん×ごはんが導き出した黄金比!

｢丸亀うどんメシ｣の最大の特徴は、何といってもその食感。丸亀製麺が試行錯誤の末にたどり着いたのは、うどんとごはんが最も調和する独自のサイズと比率。

一口食べれば、うどんのもちッとした弾力と、ごはんのふわッとした粒感が同時に押し寄せ、新感覚の口当たりを楽しむことができます。

店内で粉からつくる自慢の打ち立てうどんだからこそ、濃厚なソースの味に負けない小麦の旨みがしっかりと感じられる。まさに、うどん専門店にしかできない計算し尽くされた背徳のグルメ!

HAUTE COUTURE CAFE表参道店で堪能♡藤の花に包まれる幻想アフタヌーンティー

選べる4つのラインアップ!あなたはどれで“本能”を解放する?

メインとなる味わいは、大きく分けてソースとねぎ塩の2系統。注文を受けてからグリルパンで一皿ずつ調理されるので、アツアツなうどんメシを楽しめます。

丸亀うどんメシ やみつきソース味(税込790円)

丸亀うどんメシ ふわ玉ソース味(税込890円)

丸亀うどんメシ やみつきねぎ塩味(税込790円)

丸亀うどんメシ 海鮮ねぎ塩味(税込980円)

丸亀焼きうどん(税込790円)

専用BOXでテイクアウトも可能(丸亀うどんメシ ふわ玉ソース味を除く)なので、オフィスや自宅でも、手軽に本能全開のランチタイムを過ごせます。

アレンジ無限大の丸亀うどんメシ!

そのまま食べても美味しいけれど、丸亀製麺には美味しいトッピングがたくさんあるのでアレンジしやすい。特にやみつきソース味はさまざまなトッピングと相性抜群!有料トッピングの温泉たまごとかしわ天で、さらにボリューム満点に。

無料トッピングの天かすと七味をプラスすると、よりガツンとした味わいになります。他にもとろろや明太子、ワカメなどのトッピングがあるので、ぜひ自分好みのアレンジを試してみて。

ボリューム満点の丸亀うどんメシでパワーアップ!

｢今日はダイエット中だから｣｢栄養バランスが…｣そんな心のブレーキを一度外して、五感の向くままに｢丸亀うどんメシ｣でガツンとした食事をして、エネルギーチャージをしてみませんか?

※グリルパンの持ち手が熱くなっておりますので、お気をつけください。

※1サイズのみの販売です。

※手づくりのため一日の製造数に限りがあり、一時的な欠品や売り切れの可能性があります。

※テイクアウト1つにつき50円の容器代を頂戴します。

※お持ち帰りの際は、2時間を目安にお早めにお召し上がりください。