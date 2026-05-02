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付属ケーブル、使わなくなります。

ガジェットを買うと付いてくるUSB-Cケーブル。多くの人が付属ケーブルをそのまま使っていると思いますが、それちょっと不便さを感じません？

硬かったり短かったり、長いのもあるけど、取り出すときに絡んでグチャッたり…と、ところどころイラッとを感じることありますよね。

そのチリツモなイラッとさを解消できるアイテムがこちらです。

Anker PowerLine III Flow 1,390円 Amazonで見る PR PR

Ankerのシリコン製柔らかケーブル。

0.9mと1.8mの2モデルあります。卓上でスマホ充電するなら0.9m、壁のコンセントからケーブル伸ばすなら1.8mのケーブルがいいですね。

わざわざケーブルを買うとかちょっと抵抗ありますが、買っておくと幸せになれるはず。

しっとり手触りでぐにゃんと柔軟。くるくるパチリでまとめられる

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このケーブル、どのくらい柔らかいか？というと、骨入ってないの？ と思うくらいぐにゃぐにゃ。

シリコンバンド付属でくるくる巻いてコンパクトに収納できますし、この状態から伸ばしても、「クセ」がほぼ付かないのもGood。

なおかつ耐久性も高くて、Ankerによると約2万5000回の折り曲げ耐性があるとのこと。それでいて、最大240W対応なので、どんな機器だって高速充電OKですね。データ転送速度は480Mbpsなので遅めですけど、こと充電環境の整備としては無双できると思います。

レビューは以下をどうぞ。

【本日23:59まで】僕はこのType-Cケーブルで、ケーブルの概念が変わりました #Amazonブラックフライデー

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