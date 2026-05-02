俳優の中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが急病のため４月２８日に亡くなったことを２日、所属事務所が発表した。７３歳だった。

２人は１９７７年に結婚。１男３女の４人の子供がおり、３女はモデルの中村里砂。

株式会社ノースプロダクションの公式サイトのコメント全文は以下の通り。

【訃報】

日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。

去る２０２６年４月２８日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。

享年73歳でございました。

ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

なお、通夜及び告別式につきましては 故人ならびにご遺族の強い意向により、

近親者のみにて執り行いましたことを併せてご報告申し上げます。

あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。

今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです。

また、報道関係の皆様におかれましては、自宅への訪問や、親族・関係者への取材等は

お控えくださいますよう、切にお願い申し上げます。