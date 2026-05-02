＜速報＞勝みなみが3位浮上 渋野日向子は2日目「70」、予選通過圏内でホールアウト
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第2ラウンドが進行している。
【写真】初々しい振り袖姿を披露する20歳の原英莉花
日本勢は9人が出場。10位から出た勝みなみが、7バーディ・3ボギーの「68」をマークし、トータル7アンダー・3位タイに浮上している。今大会終了後に行われるリシャッフル対象者で、初日に「76」と出遅れた渋野日向子は、3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばした。トータル2オーバー・63位タイの予選通過圏内でホールアウトしている。そのほか、ラウンドを終えている日本勢は、「72」で回った原英莉花がトータル4アンダー・9位タイ、「74」の岩井明愛がトータル2オーバー・63位タイにいる。プレー中の選手では、櫻井心那がトータル2アンダー・19位タイ、昨年覇者の岩井千怜と吉田優利はトータル3オーバー・74位タイ、西村優菜がトータル2オーバー・63位タイ、笹生優花がトータル14オーバー・119位タイとなっている。前戦の今季メジャー初戦「シェブロン選手権」を制したネリー・コルダ、ブリアナ・ドウ（ともに米国）がトータル9アンダーで首位に並んでいる。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子メキシコ大会 リーダーボード
日本勢は何時から？ 大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
現在の米女子ポイントランキング
松山英樹が3試合ぶり出場 米男子リーダーボード
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