きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは一時１．１７ドル台後半まで上昇する場面が見られた。ただ、その後は戻り売りに押され、１．１７ドル台前半に戻す展開。２００日線の上で底堅さは維持しているものの、先月上値を抑えられた１．１８ドルの水準には慎重といった雰囲気となっている。一方、ユーロ円は日本の当局の介入観測で１８２円台に下落していたものの、１８４円台まで戻している。



前日のＥＣＢ理事会を経て、市場は６月利上げへの期待を高めている。短期金融市場では９０％近くの確率で利上げを織り込んでいる状況。ただアナリストからは、ＥＣＢが６月利上げを見送ればユーロは下落する可能性があると述べている。



ただ、現状のユーロ圏ではエネルギー価格上昇の二次的影響を示す証拠は限定的。ラガルド総裁も前日の理事会後の会見でこうした動向に触れていたが、二次的影響が明確に現れるには時間がかかるはずで６月は金利を据え置くべきだと述べている。これは市場の織り込みを踏まえると、ユーロが影響を受けやすい状況にあることを意味するという。



EUR/USD 1.1727 EUR/JPY 184.19 EUR/GBP 0.8632



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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