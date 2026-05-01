マイクロマガジン社の人気児童書シリーズの最新作『大人も知らない？ 料理と食事のふしぎ事典』が5月12日にマイクロマガジン社より発売される。

【画像】『大人も知らない？ 料理と食事のふしぎ事典』を試し読み

本書は、シリーズ累計発行部数16万部を突破している「大人も知らない？」シリーズの第9作目。料理研究家で管理栄養士の星玲奈が、普段の生活の中にひそむ料理や食事にまつわる「ふしぎ」を、総ルビのテキストで紹介する一冊。フルカラーのイラストは齋藤稔、きだゆりえ、鶴見由香の3名が担当。

構成は「野菜や果物のふしぎ編」「お米や小麦のふしぎ編」「お菓子のふしぎ編」「食材のふしぎ編」「調理のふしぎ編」「生活のふしぎ編」の全6章。料理や食事の「なぜ？」「どうして？」を55個取り上げる。

収録テーマには「ピーマンは、中身が空っぽなのにノーベル賞をとった」「パンを焼くと、おいしそうなとってもいい匂いがする ナンデ？」「口に入れると、パチパチはじけるお菓子がある」「豚肉を生で食べてはいけない ナンデ？」「何度も味見をしていたら、味がわからなくなっちゃった ナンデ？」「エナジードリンクは体に良くないって本当？」などが並ぶ。料理や食事について、子どもから大人まで家族みんなで楽しみながら学べる、食育にもつながる内容となっている。

「大人も知らない？」シリーズは、大人が知っているようで知らないことを子どもに向けて分かりやすく解説する雑学書。2021年7月刊行の『大人も知らない？ ふしぎ現象事典』を皮切りにこれまで8作が刊行されており、全ページカラー・総ルビで構成されている。

■著者プロフィール星玲奈（ほし・れな）1985 年宮城県仙台市出身。管理栄養士。東京医科大学大学院公衆衛生学分野修了。医学博士。学童期・思春期の栄養教育が専門分野。小学校の学校栄養職員、昭和女子大学専任講師を経て、現在は、東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野にて研究を行う。

（文=リアルサウンド ブック編集部）