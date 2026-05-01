女優の戸田恵子（６８）が１日、兵庫県立芸術文化センターで行われた「虹のかけら〜もうひとりのジュディ〜」（７月２４〜２６日）の取材会に出席した。

同公演は、演出家・三谷幸喜が戸田の還暦（６０歳）に際し、戸田の魅力を余すところなく見せるために書き上げた作品。米カーネギーホールなどでも上演され、４度目となる１人舞台。米女優で歌手のジュディ・ガーランドと知られざるジュディ・シルバーマンの物語だ。

昨年と今年のグラミー賞に出席するため渡米した際、ジュディ・ガーランドの墓参りに行ってきたという戸田は「ありがとうございますと手を合わせて。今年も２月にグラミー賞に行けることになって、もう１回行ったんですね。またやらせていただきますということで。ジュディもびっくりしてると思います。『２回も、この人来たわ』と。どんどん縁が深まる気持ちでやらせていただきます」と宣言した。

唯一無二の１人舞台。戸田は「お子さんでも見られる、楽しいエンタメショーとして、がんばりたい」と気合を入れたが、一方で「みんなで会話して、お芝居することが好きで女優をやっているので、本当はひとりでやりたくないんです」と本音ものぞかせた。